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Eğitim

YEE ile Arnavutluk'taki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için protokol imzalandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için işbirliği protokolü yapıldı.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
YEE ile Arnavutluk'taki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için protokol imzalandı

Tiran

Protokol, YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ve Hafiz Ali Podgorica Okulu Müdürü Bari Ceka arasında okul binasında imzalandı.

İmza töreninde Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da hazır bulundu.

YEE tarafından yapılan açıklamada, "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, okulda Türkçe öğretiminin desteklenmesi ve eğitime katkı sağlanması için protokolün imzalandığına işaret edildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi, kültürel ve bilimsel bağların artırılması için protokolün imzalandığı kaydedildi.

Dıraç'ta ilkokul ve lise düzeyinde faaliyet gösteren Hafiz Ali Podgorica özel okulunda, 2020'den bu yana YEE'nin destekleriyle bazı sınıflarda Türkçe eğitimi veriliyor.

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