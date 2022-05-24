Yaklaşık 350 milyon kez indirilen 'kazanım kavrama testleri' kitap haline getirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere sunulan destekler kapsamında yer alan ve yayımlandığı tarihten bugüne kadar 350 milyon kez indirilen "kazanım kavrama testleri"nin kitap haline getirileceğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığın kapsamı genişletilen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları, kazanım kavrama testleri ve tüm sınıf seviyeleri ile özel öğrencilere yönelik yardımcı kaynaklarla öğrencileri desteklemeye devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar eğitim alan öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla hazırlanan kazanım kavrama testlerinin uygulama başladığından bu yana büyük ilgi gördüğü ve bugüne kadar 350 milyon kez indirildiği kaydedildi.
"Kitap eylül ayında öğrencilerimize gönderilecek"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kazanım kavrama testlerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Öğrencileri desteklemek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Özer, şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimizin derste öğrendiği konuları pekiştirmeleri için hazırladığımız kazanım kavrama testleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından büyük beğeni topluyor. Testlerin indirme sayısı, 350 milyona ulaştı. Saha ziyaretlerimizde gelen talepleri değerlendirdik ve kazanım kavrama testlerini de basılı olarak öğrencilerimize ulaştırma kararı aldık. Yeni eğitim öğretim yılı başında ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakların da basılı olarak tüm öğrencilerimizin sırasında yerini alacağını duyurmuştuk. Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği kazanım kavrama testleri de kitap haline getirilerek eylül ayında öğrencilerimize gönderilecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.