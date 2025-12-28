Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,951.50
BTC/USDT
87,869.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Nevzat Umut Uzel  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Van'da eğitime bir gün ara verildi Fotoğraf: Yılmaz Kazandioğlu/AA

Van

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı
Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başladı
MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Benzer haberler

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet