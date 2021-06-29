Euro
10.38
Dolar
8.72
BIST 100
1,356.35
Altın
1,771.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Valiliği, Hakkari’de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreninde konuşuyor. Tarım Bakanlığı ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen “1. Çiftçi Zirvesi” devam ediyor. AA, Miami'de çöken 13 katlı binayı havadan görüntüledi.
logo
Eğitim

Türkiye Maarif Vakfının Pakistan’daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı

Muhammet Nazım Taşcı   | 29.06.2021
Türkiye Maarif Vakfının Pakistan’daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı

İslamabad

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan’da bulunan "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında" okuyan iki öğrenci, dünya genelinde yapılan "Cambridge A-Level" sınavlarında biyoloji ve sosyoloji alanında Pakistan birincisi oldu.

Pakistan’daki TMV yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Lahor kampüsünde okuyan Meryem Asıf'ın sosyoloji, Amir Hamza'nın da biyoloji alanında ülke birincisi olarak Cambridge A Level sınavlarında "Üstün Başarılı Cambridge Öğrencisi" ödülüne layık görüldüklerini söyledi.

Yetkili, söz konusu sınavın bir nevi üniversiteye geçiş sınavı olduğunu ve öğrencilerin burada elde ettikleri dereceyle gerek Pakistan gerek yurt dışında Cambridge sisteminin kabul gördüğü üniversitelerde okuyabileceklerini ifade etti.

Bu başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten yetkili, uzun yıllar sonra ilk kez bu seviyede bir Cambridge birinciliği çıkarıldığını ve eğitim kurumunun TMV’ye devrinin ardından okullardaki başarının gözle görünür oranda artmasının Pakistanlı yetkililer tarafından da takdirle karşılandığını aktardı.

TMV yetkilisi, başarılı öğrencilerin Türkiye'de yükseköğretimlerine devam etmeleri için vakıf olarak gerekli tüm desteklerin verileceğini ve Türkiye'deki eğitimlerinin ardından Pakistan'a dönerek kendi ülkelerine hizmet edebilecekleri fırsatların oluşturulacağını söyledi.

Öğrencilerden ve ailelerinden Türkiye'ye teşekkür

Söz konusu sınavda derece elde eden Meryem Asıf ve Amir Hamza da TMV'de aldıkları eğitimin bu başarıya ulaşmada çok önemli olduğunu vurguladı.
Her iki öğrenci de eğitim kurumunu Pakistan'da faaliyete geçirdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.
Öğrencilerin velileri de çocuklarının ulaştığı başarı dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek yüksek kaliteli eğitim dolayısıyla TMV ve Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında varyantlara karşı da test ediliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş ikinci doz aşının önemine dikkati çekti
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 102 gün sonra 40 binin altına düştü
İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı

Benzer haberler

Türkiye Maarif Vakfının Pakistan’daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı

Türkiye Maarif Vakfının Pakistan’daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı

Pakistan'dan İsrail ile görüşme iddialarına ret

Pakistan'da mahkemeden TikTok'un askıya alınması kararı

Pakistan'ın saklı incisi 'Kumrat Vadisi' doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Pakistan'ın saklı incisi 'Kumrat Vadisi' doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor
Pakistan Başbakanı Han, Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi

Pakistan Başbakanı Han, Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi
Pakistan'dan Amerikan TV kanalına 'İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz' sorusu

Pakistan'dan Amerikan TV kanalına 'İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz' sorusu