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Eğitim

Türkiye 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatınca (OECD) düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması kapsamında yapılan 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı, 7-9 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Buğrahan Ayhan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Türkiye 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yazılı açıklamasına göre, OECD yetkilileri ve PISA ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla her yıl iki defa PISA Yönetim Kurulu Toplantısı düzenleniyor.

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Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı, 7-9 Mayıs'ta Pullman İstanbul Hotel ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

PISA 2025 kapsamındaki 90 ülkeden temsilcinin katılacağı toplantıda, PISA 2022'de yapılan analiz ve raporlama çalışmaları, PISA 2025'in ilerleme durumu ve buna ait sonuçların raporlama süreci, PISA 2029 döngüsü kapsamında okuma becerileri değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi, medya ve yapay zeka okuryazarlığı ile anket geliştirme süreci konuları ele alınacak.

Toplantıda, PISA'nın uzun dönem stratejisi, araştırma-geliştirme ve alanda ortaya çıkan yenilikler de görüşülecek.

PISA kapsamında görüşülen konuların yanı sıra MEB yetkilileri tarafından katılımcılara Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında bilgi sunulacak.

Ayrıca, farklı günlerde yapılacak kültürel etkinliklerle katılımcıların Türkiye'yi daha yakından tanımalarına imkan sağlanacak.

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