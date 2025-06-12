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Eğitim

İstanbul'da "8. Türkiye Münazaraları 2025" programı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün himayesinde, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "8. Türkiye Münazaraları 2025" programı başladı.

Rüveyda Mina Meral  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
İstanbul'da "8. Türkiye Münazaraları 2025" programı başladı

İstanbul

Programın açılışında konuşan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, öğrencilerin mesleki, akademik, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı şekilde yetişmeleri için önemli projelere imza attıklarını söyledi.

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Erkul, 11 dilde gerçekleştirilen Türkiye münazaralarında farklı illerden öğrencilerin bir araya gelerek dünya meselelerini farklı dillerde istişare edeceklerini belirtti.

Münazara yarışmalarının öğrencilerin yetişmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Erkul, "Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler, öğrencinin geleceğe hazırlanmasında önemli bir husus. Kendi medeniyet değerlerinin farkında ama dünyayı tanıyan bir nesil var. Bizler dil öğreneceğiz ve dünyayı tanıyacağız. Kendi medeniyet değerlerimizin farkında olacağız, gelecek mazlum coğrafyalarının ezilmiş insanlarını savunacağız ama köklerimizden kopmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin farklı dillerde kendilerini ifade edebilme becerileri destekleniyor

Öğrencilerin dil becerilerini etkin şekilde kullanmalarını amaçlayan münazaralar, farklı dillerde özgün fikir üretebilme, karşılaştıkları problemlere çözüm bulma ve fikirlerini toplum içinde sunarak kendilerini ifade edebilme becerilerini desteklemek amacıyla 11 dilde yapılıyor.

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri, Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Farsça, Çince, Japonca, İtalyanca ve Rusçada yarışırken bazı öğrenciler de Türkçe belirlenen konular çerçevesinde turnuvalarda yer alıyor.

Bazıları çevrim içi ortamda gerçekleştirilen münazaraların ilk aşaması olan çeyrek finallere 18 uluslararası Anadolu imam hatip lisesi Türkçe, 18 okul Arapça, 73 okul İngilizce, 2 okul İspanyolca, 3 okul Almanca, 2 okul Farsça, 2 okul Fransızca, birer okul da Çince, Japonca, İtalyanca ve Rusça alanında katılıyor.

Münazaralar, Arapça, İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Farsça alanında gerçekleştirilecek yarı final ve final karşılaşmalarıyla yarın sona erecek.

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