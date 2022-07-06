Dolar
17.22
Euro
17.63
Altın
1,766.95
ETH/USDT
1,154.00
BTC/USDT
20,223.00
BIST 100
2,380.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

Türk petrol ve doğal gaz sektörüne yerli insan kaynağı üniversitede yetişecek

Türk petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde milli ve yerli insan kaynağı yetiştirmek üzere yeni eğitim öğretim döneminde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde iki yeni bölüm açılacak.

İsa Toprak   | 06.07.2022
Türk petrol ve doğal gaz sektörüne yerli insan kaynağı üniversitede yetişecek

Ankara

Türk petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde milli ve yerli insan kaynağı yetiştirmek üzere yeni eğitim öğretim döneminde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümleri açılacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ile imzalanan protokol kapsamında bu programlara 2022-2023 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci alınması karara bağlandı.

Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde açılacak "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümlerinin tüm planlaması da yapılarak, programların öğretim elemanı, atölye ve laboratuvar ihtiyacı belirlendi ve bu ihtiyaca yönelik gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre, kontenjanları 30 kişilik olacak bölümlerde bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunacak, programların öğretim dili yüzde 30 İngilizce olacak.

Programlardan mezun olan öğrenciler, Karadeniz açıklarında Filyos Bölgesi'ndeki doğal gazın üretimi, karaya iletimi ve dağıtımı alanlarında görev alabilecek.

Mezunlar ayrıca TPAO, DSİ, MTA, İller Bankası gibi devlet kurumlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapan özel şirketlerde de istihdam edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı
ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın üyelik olarak lanse edilmesi doğru değil
Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Benzer haberler

Türk petrol ve doğal gaz sektörüne yerli insan kaynağı üniversitede yetişecek

Türk petrol ve doğal gaz sektörüne yerli insan kaynağı üniversitede yetişecek

Model uydu yarışmasında dünya birincisi olan Grizu-263 Uzay Takımı gururlu