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Eğitim

Türk Eğitim-Sen, haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapılmasının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Türk Eğitim-Sen, haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

Ankara

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişikliklerin, Ağustos-2023 Tebliğler Dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Okulların açıldığı hafta yapılan değişikliklerin telafisi güç bazı sorunları da beraberinde getireceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ağustos 2023-2789-Ek 2 sayısında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlenen haftalık ders çizelgeler konulu kararında, 'seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmelerinin zorunlu olması' ve ortak dersler kısmında yer alan 'İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağı' şeklindeki düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık."

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