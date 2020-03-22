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Eğitim

TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Yıldız Aktaş   | 22.03.2020
TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak: 

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