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Eğitim

TDV'nin lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yaz okulu başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulu başlıyor.

Şeyma Güven  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
TDV'nin lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yaz okulu başlıyor

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ankara'daki TDV Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında, lise öğrencileri için "5x2 Yaz Okulu", üniversite öğrencileri için ise "Genç Akademi Yaz Okulu" programı düzenlenecek.

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Programlar kontenjanla sınırlı olacak ve erkek öğrenciler için 7-19 Temmuz, kız öğrenciler için ise 21 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin dini, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, etkili iletişim ve hitabet dersleri, tarih dersleri, atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler yer alacak.

Başvuru süreci 4 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemleri, lise öğrencileri için "https://forms.gle/k5fk4eGJUwAZPriH8" üniversite öğrencileri için "https://forms.gle/8vo2Tfsk3ATpNmTS7" linklerindeki çevrim içi formlar aracılığıyla yapılabilecek.

Programlarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, "0312 309 69 40" numaralı telefondan vakıf yetkilileriyle iletişime geçebilecek.

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