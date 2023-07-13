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Eğitim

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinden depremzede öğrencilere burs imkanı

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, deprem bölgesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 4'lük başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilere burs verecek.

İrem Demir  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinden depremzede öğrencilere burs imkanı

İstanbul

Liseden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Mezun ve Mensupları Derneğinin katkılarıyla hayata geçirilen burs programı ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 17 ildeki öğrencilerin eğitimine destek olunacak.

Bu illerdeki öğrencilerden LGS sınavında yüzde 4'lük dilime girerek Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesini tercih eden öğrenciler, burstan yararlanabilecek.

Burs programına, depremde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hasan Çullu'nun adı verildi.

Hasan Çullu Burs Programı'nın, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kontenjanı 30 kişi olarak belirlendi.

Burs programı kapsamında, okulun kampüsünde yer alan kız ve erkek öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama, eğitim yılı boyunca okulun yemekhanesinden ücretsiz faydalanma ve her öğrenci için belirlenen miktarda nakdi yardım imkanları sunulacak.​​​​​​​

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