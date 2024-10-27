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Eğitim

Özbekistan'da ÖSYM tarafından "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) yapıldı.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Özbekistan'da ÖSYM tarafından "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" yapıldı

Taşkent

Özbekistan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Taşkent Türk Lisesi'nde yapılan sınava, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen 50'den fazla öğrenci katıldı.

Özbekistan'ın farklı bölgelerinden sınava katılan öğrenciler, 80 soruyu cevaplamak için 100 dakika boyunca ter döktü.

Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın, sınava ilişkin yaptığı basın açıklamasında, YÖS'üm Özbekistan'da bu yıl ikinci kez düzenlendiğini ifade etti.

Aydın, sınava Özbekistan'da yaşayan 56 öğrencinin katıldığını belirtti.

Türkiye ve dünyada yurt dışı öğrenci kabul sınavlarının ÖSYM tarafından kasım ve mayısta olmak üzere yılda iki defa yapıldığını anımsatan Aydın, sınavın amacının yurt dışından uluslararası öğrenci kabulünü sağlamak olduğunu dile getirdi.

Aydın, bu sınavın Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler için büyük imkan sağladığını ifade ederken, Türkiye'den 4 bin 500 kilometre ötede öğrencilere bu sınavı düzenlediği için Türkiye devletine teşekkür etti.

​​​​​​​Mayıs ayında ÖSYM tarafından Taşkent'te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yapılırken, sınava 100'den fazla öğrenci katılmıştı.​​​​​​​

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