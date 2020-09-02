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Eğitim

ÖSYM, Kovid-19 bilgisi değişen KPSS adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerini güncelleyecek

Sınava girecekleri bina veya salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Yıldız Aktaş   | 02.09.2020
ÖSYM, Kovid-19 bilgisi değişen KPSS adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerini güncelleyecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumları değişen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerinin güncelleneceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimlerine girecek Kovid-19 pozitif veya temaslı olan adaylara ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlıkça uygulanacak sınavlarda adayların Kovid-19 durumlarını takip etmek için kullanılıyor. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina veya salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncelleniyor.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Kovid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar gibi Kovid-19 bilgisi değişen adayların, sınava girecekleri bina veya salon bilgileri güncellenecek.

Sınava girecekleri bina veya salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Bu durumdaki adaylar, Başkanlık tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecek.

Sınav günü, Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Kovid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav günü, Kovid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina veya salon atamaları güncellenecek.

Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina veya salon konusunda Başkanlık tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecek.

Kovid-19 olan adayların, Başkanlığa veya Başkanlığın birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmiyor.

Başkanlık tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olması gerekiyor.


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