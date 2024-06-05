ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Ersoy, bu yıl YKS'nin U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
" Yükseen biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum."
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