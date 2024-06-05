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Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy, bu yıl YKS'nin U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı

Fatma Sevinç Çetin  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

" Yükseen biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum."


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