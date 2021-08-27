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Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağız

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Sefa Şahin   | 27.08.2021
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağız

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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