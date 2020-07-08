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Eğitim

ÖSYM 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacak." dedi.

Selma Kasap   | 08.07.2020
ÖSYM 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları alınan ancak ertelenen Yabancı Dil Sınavı (2020-YDS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını bildirdi.

Aygün, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylarla, başvurularında sıkıntı yaşayan adaylara kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir karar alındığını ifade etti.

"Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik." bilgisini veren Aygün, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Aygün'ün verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'de uygulanacak 2020-YDS, 11 Ekim'de yapılacak 2020-EKPSS ile 26 Aralık'ta düzenlenecek 2020-DİB-MBSTS sınavları için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, gelecek ay içinde ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

2020-EKPSS'ye başvuran adaylar ise geç başvuru tarihinde engel bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebilecekler.

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