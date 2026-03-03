Dolar
43.98
Euro
50.99
Altın
5,114.22
ETH/USDT
1,994.10
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Eğitim

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "55 bin 166 çocuğumuzu ileri değerlendirme için kulak burun boğaz hekimlerimize sevk ettik ve işitme kaybı tespit edilen evlatlarımızın tedavi süreçlerini başlattık." dedi.

Dilhan Türker Yıldız  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldığını belirtti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların işitme sağlığını korumak amacıyla yürüttükleri ulusal tarama programlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Memişoğlu, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğumuza okullarımızda işitme tarama testi yaptık. 55 bin 166 çocuğumuzu ileri değerlendirme için kulak burun boğaz hekimlerimize sevk ettik ve işitme kaybı tespit edilen evlatlarımızın tedavi süreçlerini başlattık." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında ise 2025'te 854 bin 533 bebeğe tarama yaptıklarını vurgulayan Memişoğlu, "11bin 529 bebeğimizi ise ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ettik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda, koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek çocuklarımızın sağlıklı geleceği için çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldı

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldı

Bakan Memişoğlu, 2025'te 3 milyon 795 bin 722 kişiye kolorektal kanser tarama hizmeti sunduklarını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet