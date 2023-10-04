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Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak

Çevrim içi sınav, 19 Kasım Pazar günü saat 10.00-13.00 arası yurt içi ve dışında, Türkiye saatine göre başlayıp bitecek.

Özcan Yıldırım  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak

Ankara

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu güncellenerek Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre sınavın 25 Eylül'den başlayan başvuru süreci, 4 Ekim'de saat 23.59'da tamamlanacak.

Çevrim içi sınav, 19 Kasım Pazar günü saat 10.00-13.00 arası yurt içi ve dışında, Türkiye saatine göre başlayıp bitecek.

Sınavda adaylara beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları sırasında sınav tedbiri talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11-16 Ekim arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınava ait soru ve cevaplar 20 Kasım'da http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak, sınav sonuçları 24 Kasım'dan itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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