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Eğitim

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.

Selma Kasap  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı Business people working on a laptop

Ankara

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

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