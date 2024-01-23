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Eğitim

Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB arama kurtarma ekibi sayısı 10 bine çıkartılacak

MEB, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, arama kurtarma ve lojistik destek çalışmalarına katılan ve tamamı öğretmenlerden oluşan AKUB ekiplerinin eğitimleri için 10 ilde AFAD işbirliğiyle eğitim merkezi kurulacak.

Selma Kasap  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB arama kurtarma ekibi sayısı 10 bine çıkartılacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde tamamı öğretmenlerden oluşan AFAD ile koordineli çalışmalar yapmak üzere MEB AKUB kuruldu.

MEB, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, afet ve acil durum ekiplerinde görevlendirilecek personele eğitimlerin verilmesi, yarışma, eğitim ve seminerler organize edilmesi, afiş ve broşürlerin hazırlanması, öğretmen, çalışan ve öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimlerinin afet ve acil durumlarda oluşturulan merkezlerle irtibat kurarak ihtiyaç duyulacak kaynakların önceden belirlenmesi gibi çeşitli alanlarda daha önceki çalışmalarını,  MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleriyle daha da ileriye taşıdı.

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılmasıyla afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması, afet ve acil durum okul planlarının hazırlanması ve uygulanması gibi çalışmalar yapan MEB AKUB ekipleri, kurulduğunda 81 ilde 25 asil 5 yedek gönüllü ile 83 ekiple başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde il ve ilçe bazlı çalışmalar sonucu MEB AKUB üyesi öğretmen sayısı 2 bin 500'e ulaştı, ayrıca 2 bin 500 gönüllüyle toplam 5 bine ulaştı.

Öğretmenler, depremde sahadaydı

MEB AKUB ekipleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde arama kurtarma ve lojistik destek çalışmalarına katıldı.

Ekipler, ayrıca başta çadır kurulması olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılması ve yemek yapılması ve dağıtılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yaptı.

AKUB ekibi, deprem bölgesinin ihtiyacı olan afet ve acil durum yönetim merkezine ulaşan taleplere göre il ve ilçe ekip eksikliğinin giderilmesi, malzeme ihtiyacı, enkaz bölgesinde operasyon gerektiren ihbarların takibi ve bölgeye yönlendirilmesi gibi çalışmalar da yaptı.

Bakanlık, depremlerin ardından ekiplerin eğitimlerine de hız verdi.

AFAD tarafından 81 AKUB liderine "Depremde Arama Kurtarma Eğitici Eğitmenliği Kursu" düzenlendi.

Eğitimler çeşitlenecek

AKUB ekiplerine AFAD ile koordineli şekilde yürütülen arama kurtarma eğitimlerinin yanı sıra geçen yıl başlatılan "amatör telsiz kullanımı", "dron", "KBRN", "afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitici eğitimi kursları", "temel afet bilinci eğitimi", "afet farkındalık eğitimleri ve acil durum ekipleri eğitimi" alanlarında eğiticilerin yetiştirilmesi yönünde çalışmalar da hız kazandı.

MEB AKUB operasyon kabiliyetlerini artırmak ve afete daha hazır hale gelmek üzere MEB ile Dağcılık ve Oryantring Federasyonları arasında işbirliği yapılarak eğitim, tatbikat, senaryoya dayalı yarışma ve diğer etkinliklerin düzenlenmesini hedefleyen işbirliği çalışmaları planlanıyor.

Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Rize, Erzurum, Sivas, Adana, Bursa, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilde AFAD işbirliğiyle eğitim merkezleri oluşturulacak. Eğitim merkezlerinde öğretmenler ve personele depremde arama kurtarma eğitimleri AKUB liderlerince verilecek.

Bakanlık, 17 Ağustos'a kadar toplam MEB AKUB üye sayısını 10 bine çıkarmayı planlıyor.

MEB ayrıca AFAD işbirliği ile "Okulum Afete Hazır Yarışması" planlıyor. Yarışmanın haziran ayında final etabının gerçekleştirilmesi planlanıyor.​​​​​​​

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