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Eğitim

Milli sporcular KKTC'deki 17 üniversitede tam burslu eğitim alabilecek

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" programı kapsamında milli sporcular, KKTC'deki 17 üniversitede burslu eğitim görebilecek.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.08.2021
Milli sporcular KKTC'deki 17 üniversitede tam burslu eğitim alabilecek

Lefkoşa

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Sporcu Bursu konusunda üniversitelerle imzaladığı protokolle, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden ve başarı kazanan sporcular, anlaşma kapsamındaki üniversitelerin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın tam burslu eğitim alabiliyor.

Programa, imzalanan protokolle KKTC'deki üniversitelerden 17'si de dahil oldu.

Sporcuların, bu haktan yararlanabilmesi için yükseköğretim sınavında, söz konusu üniversitelerin gerekli taban puanını alması yeterli olacak.

Sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketleri nedeniyle 20 Ağustos'a uzatıldığını açıkladığı 2021 YKS tercih döneminde, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yanında anlaşma kapsamındaki 58 vakıf üniversitesi ile KKTC'deki 17 üniversiteden tercih yapabilecek.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da yer alan KKTC'deki bu üniversiteler şunlar:

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi ile Ada Kent, Akdeniz Karpaz, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım, Bahçeşehir Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Girne Amerikan, Girne, Kıbrıs Amerikan, Kıbrıs Batı, Kıbrıs İlim, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri, Lefke Avrupa, Rauf Denktaş, Uluslararası Final, Uluslararası Kıbrıs ve Yakın Doğu üniversiteleri."

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