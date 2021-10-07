Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilk adımı Milli Eğitim Bakanlığı ve Demirören Medya arasında imzalanan protokolle atıldı.
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya Yatırımları Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın katılımıyla Pera Palace Hotel'de protokol imza töreni düzenlendi.
Yerlikaya, İstanbul'da 2 milyon 791 bin öğrencinin 6 bin 852 okulda eğitimini sürdürdüğünü kaydederek, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nın kesintisiz devam etmesi için büyük gayret gösterildiğini ifade etti.
Kentte yılın 9 ayında 253 bin açık iş pozisyonuna 165 bin kişinin yerleştirildiğini anlatan Yerlikaya, nitelikli iş gücü önemine işaret etti.
Yerlikaya, İstanbul'da 239 mesleki teknik lise ve 48 çok programlı lisede 255 bin öğrencinin bulunduğunu dile getirerek, mesleki eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı, İTÜ, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında imzalanan protokole ilişkin bilgi verdi.
Demirören Medya'ya teşekkür eden Yerlikaya, "Medyanın gelecekte istihdam edeceği, ihtiyaç duyacağı en az 2 dil bilen pırıl pırıl gençleri inşallah İstanbul'umuzdan yetiştireceğiz." dedi.
"Okulumuz Eylül 2022'de Demirören Medya Center içinde eğitime başlayacak"
Demirören Medya Yatırımları Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de, medya sektörünün yeni teknolojiler, toplumun farklılaşan haber alma yöntemleri ve ihtiyaçlarıyla değiştiğini dile getirerek, "Mesleğin ilkeleri ve özü aynı kalsa da mecraları ve araçları çeşitlenmiştir. Bu mesleğin hak ettiği şekilde yapılması için çağı yakalayan, yabancı dil bilen, yeni medyayı takip eden dünya çapında gazetecilik yapabilecek gençlerin yetiştirilmesi gerektiği konusunda hem fikiriz. İşte bizim de hedefimiz medyanın dinamiklerini erken yaşlarda gözleme şansı yakalamalarını sağlayarak vizyoner, pırıl pırıl gençler yetiştirmektir." diye konuştu.
Demirören, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yönetimde Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya yöneticilerinin de yer aldığı okulumuz Eylül 2022'de Demirören Medya Center içinde eğitime başlayacaktır. Öğrencilerimiz lise çağındayken gelecekte çalışacakları iş yerlerini görme fırsatı yakalayacak, mesleğin deneyimli isimleriyle yakın temas kurabilecektir. Okulumuz LGS ile öğrenci alan ve pansiyon sistemi de olan bir devlet lisesidir. Gazetecilik, televizyonculuk, internet yayıncılığı gibi medyanın tüm dallarda akademik eğitim verilecektir. Yabancı kaynakları takip edebilen, dünyayla iletişim kurabilen, küresel anlamda gazeteciliğe uygun medya çalışanları yetiştirebilmek için okulumuzun ilk yılı yabancı öğretmenlerin de ders verdiği yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Öğrenciler kurumlarımızda staj yapabilecek, Demirören Medya yöneticilerinden ders alabilecek."
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören Oktay protokolü imzaladı.
Yıldırım Demirören, Bakan Özer'e teşekkür plaketi takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.