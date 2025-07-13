Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
117,887.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başladı.

Buğrahan Ayhan  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı Fotoğraf: Muhammed Kısır - AA

Ankara

Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek.

411 bin 805 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yapıyor.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

Veliler sınav heyecanına ortak oldu

AGS oturumuna girecek adayları yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde sınava girecek yakınlarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 zanlı adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
TRT Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkentte 26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi öldü
Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

"Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi" pazar günü yapılacak

2025-ALES/2 yapıldı

2025-ALES/2 yapıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet