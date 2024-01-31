Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'de Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarını, Bakü Uluslararası Maarif Okulunu ve Bilim Bakü'yü ziyaret etti.
Bakü
Bakü Türk Okullarını ziyaret eden Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek okulun ihtiyaçları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tekin, Bakü Uluslararası Maarif Okulunu da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu Bilim Bakü'yü de ziyaret eden Bakan Tekin, burada da incelemelerde bulundu ve öğrencilere hediye takdim etti.
Ziyaretleri sonrası Azerbaycan temaslarını basın mensuplarına değerlendiren Tekin, Başbakan Ali Asadov ve mevkidaşı Emin Amrullayev'le verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Tekin, görüşmelerde iki devletin kardeşçe duygularının yeni nesillere aktarılması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını belirtti.
Kardeşliğin kendilerine miras bırakıldığı vurgulayan Tekin, "Biz bugün bu mirasın sonucu olarak 'iki devlet tek millet' diyoruz. Biz arzu ediyoruz ki gelecek kuşaklar hepsi aynı şuurla, aynı arzuyla 'tek millet' demekten kıvanç duysun. Bu konuda yetki ve sorumluluk iki ülkenin eğitim bakanlıklarında. Eğer bunu sağlıklı yapabilirsek tek millet bilinci ve şuuru devam eder. Ama burada zafiyet gösterirsek, bu şuuru gelecek kuşaklara aksettiremezsek sorun yaşarız." dedi.
Tekin, görüşmelerinde çözüm bekleyen konuları da müzakere ettiklerini belirterek, Bakü Türk Okulları'nın ihtiyaçlarının giderilmesi, mesleki ve teknik eğitim alanındaki işbirliği yönetmelik taslağını ve Azerbaycan Türkiye Üniversitesiyle ilgili gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.
Bir sonraki toplantıda bu konularla ilgili daha somut adımlar atmak için sözleştiklerini söyleyen Tekin,"'İki devlet, tek millet' anlayışının, bu kardeşlik duygusunun devam etmesi arzusunda olan Azerbaycan sevdalısıyım. Bu şuurun devam etmesini istiyorum. Bunun için de her ne gerekirse yapacağımızı taahhüt ediyoruz. İki ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev de bu konuda irade beyan etmiş durumdalar. Bu dostluğun kuvvetlenerek devam etmesini istiyorlar. Her iki ülkenin vatandaşları bu dostluğun devam etmesini istiyor. Bize düşen hem liderlerimizin hem de halkımızın istediği bu kenetlenmeyi daha sıkı bir hale getirmek." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ziyaretinde Bakan Tekin'e Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Karakullukçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Yüksek Öğretim, Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan eşlik etti.
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