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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere 'hijyen' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, öğrencilerin okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 04.03.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere 'hijyen' çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa, çocuklar bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli" dedi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa, çocuklar bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli."

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