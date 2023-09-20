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Eğitim

MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı

Bakanlık tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınav yapılacak.

Selma Kasap  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, AA muhabirine ortak sınav uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Genel Müdür Bülbül'ün açıklamalarına göre, ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmeyecek.

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

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