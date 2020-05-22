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Eğitim

MEB: Sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnamelerinin 22 Haziran'da atandıkları illere gönderileceğini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 22.05.2020
MEB: Sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek

Ankara

MEB Personel Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, atanan öğretmenlerin kararnameleri, 22 Haziran Pazartesi günü illere gönderilecek.

Göreve 2016'da başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerden, 31 Aralık itibarıyla öğretmen kadrosunda 1 yıllık çalışma süresini tamamlayacak olanlar il içi ve iller arası yer değiştirmelere müracaat edebilecek.

Göreve 2017'de başlayan sözleşmeli öğretmenlerden 1. aşama başvurularının son günü itibarıyla kadroya geçmiş olanlar ağustosta yapılacak mazeret atamasına başvurabilecek. 

Yer değiştirme ve ilk atama takvimleri güncellendi

Bakanlık, koronavirüs salgını sürecinden dolayı daha önce açıklanan yer değiştirme takvimiyle Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen ilk atama takvimi de güncellendi. 

Buna göre, daha önce 8 Eylül'de açıklanacağı duyurulan öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek, sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. 

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. 

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. 

Öğretmenler il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için 20-27 Temmuz'da başvuruda bulunacak, atamalar 28 Temmuz'da yapılacak. 

İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için ise başvurular 6-10 Ağustos'ta alınacak, atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için 12-17 Ağustos'ta başvuru alınacak, atamalar 24 Ağustos'ta yapılacak. 

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