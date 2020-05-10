MEB salgın sürecinde 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sadece 1,5 ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdiklerini bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlığın rehberlik hizmetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Salgın sürecinde sadece bir buçuk ayda 7 milyon öğrenci ve 5.5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdik.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 10, 2020
Tüm imkânlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum.https://t.co/xb77dyxTwl pic.twitter.com/sU0xnxDXbv
"Salgın sürecinde sadece bir buçuk ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdik." bilgisini paylaşan Selçuk, "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.