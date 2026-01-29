Dolar
43.40
Euro
52.01
Altın
5,316.27
ETH/USDT
2,779.70
BTC/USDT
83,835.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Eğitim

MEB, okullarda ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacağını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
MEB, okullarda ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını duyurdu

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı ilk hafta olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Okul binaları Türk bayrakları ile donatılacak, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Bu çerçevede yürütülecek çalışmaların, "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" anlayışı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtması, "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi, "Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde" mesajıyla, bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve "Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek" vurgusuyla da Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde "güçlü millet ve istikbal" idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgesel işbirliğine, bölgesel güvenlik yapısının kurulmasına ihtiyacımız var
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MEB, okullarda ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını duyurdu

MEB, okullarda ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını duyurdu

MEB'in suça sürüklenen çocuklara yönelik el kitabı, rehber öğretmenlere yol gösteriyor

"Yüzde 1'lik dilimdeki proje okullarında LGS'nin yanında mülakat uygulanacağı" iddiaları yalanlandı

MEB, dersleri okul dışına taşıyacak platformu hayata geçiriyor

MEB, dersleri okul dışına taşıyacak platformu hayata geçiriyor
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adayları için başvurular başladı

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adayları için başvurular başladı
MEB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını yarışmayla kutlayacak

MEB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını yarışmayla kutlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet