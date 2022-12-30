Dolar
18.72
Euro
19.99
Altın
1,819.45
ETH/USDT
1,193.40
BTC/USDT
16,492.00
BIST 100
5,556.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Eğitim

MEB, liselerde "sınıf içi değerlendirmeler" için öğretmenlere yol haritası hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde "performans görevi" ve "proje hazırlama" gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve etkin bir şekilde geri bildirim sunmak amacıyla "sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları" hazırlandı.

Selma Kasap   | 30.12.2022
MEB, liselerde "sınıf içi değerlendirmeler" için öğretmenlere yol haritası hazırladı

Ankara

Bakanlık, liselerde sınıf içi değerlendirmede yaygın kullanılan geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak, tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemleri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm lise kademelerindeki öğ­rencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen tamamlayıcı değerlendirmeye yönelik ölçme araçları geliştirildi.

Derslerde anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma bilişsel düzeylerindeki kazanımların ölçülmesi ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının çeşitliliğini artırmak için "performans görevi", "portfolyo", "proje hazırlama” ve poster sunumu" gibi tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımına yönelik öğretmen rehber kitapları hazırlandı.

Sınıflarda "süreç odaklı" değerlendirme anlayışına göre hazırlanan "sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları", ilk etapta tüm okullardaki lise kademelerinde okutulan biyoloji, fizik, kimya, matematik dersleri için uygulamaya girecek.

Rehber kitaplar, "öğrenme için değerlendirme" anlayışı ile hazırlandı

Tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi, etkin bir geri bildirim sürecinin oluşturulması hedefiyle öğretmen rehber kitapları, "öğrenme için değerlendirme" bakış açısı ile hazırlandı.

Bu amaçla liselerdeki biyoloji, fizik, kimya ve matematik derslerinin her biri özelinde, öğretim programlarından farklı bilişsel düzeylerde 20’şer kazanım seçildi. Bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde tamamlayıcı ölçme ve puanlama araçları geliştirildi.

Bazı kazanımlar için açık uçlu sorular ve çalışma kağıtları da hazırlandı.

Seçilen kazanımlara yönelik tek bir ölçme aracı yerine kazanıma uygun çeşitli ölçme araçları geliştirildi. Bu ölçme araçlarının, öğretmenler tarafından örnek alınması ve diğer kazanımlara uyarlanması için rehberlik etmesi amaçlandı.

Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait genel beceriler ile derse özgü becerilerin hem geliştirilmesine hem de ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu.

Sınıf içi değerlendirme örneklerinde iki bölüm bulunuyor

Rehber kitaplarda, sınıf içi değerlendirme örnekleri iki bölümden meydana geliyor. "Öğretmen sayfası" olan birinci bölümde, sınıf içi değerlendirme örneklerine ve bu örneklere ait açıklamalara yer verildi.

"Öğrenci sayfası" olan ikinci bölümde ise öğrencilere verilmek üzere hazırlanmış sınıf içi değerlendirme örnekleri yer aldı.

Öğretmen rehber kitaplarının her biri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "OGMMateryal" web sitesinde oluşturulan "Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesi" bölümündeki "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane" adresinde erişime açıldı.

Kitaplar ayrıca, Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) videolu anlatım şeklinde yayınlanacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Benzer haberler

MEB, liselerde "sınıf içi değerlendirmeler" için öğretmenlere yol haritası hazırladı

MEB, liselerde "sınıf içi değerlendirmeler" için öğretmenlere yol haritası hazırladı

MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma

Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız

MEB, 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirdi

MEB, 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirdi
Milli Eğitim Bakanı Özer: Proje çalışmalarıyla eleştirel okuma yetisine sahip genç yazarlar yetiştirmeyi hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Proje çalışmalarıyla eleştirel okuma yetisine sahip genç yazarlar yetiştirmeyi hedefliyoruz
MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de

MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet