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Eğitim

MEB, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülleri yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredatta yer verilen süreç odaklı öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı.

Orhan Onur Gemici  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
MEB, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülleri yayınladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.

Öğrencilere bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde günlük yaşamla ilişkili, uzak ya da yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri problemlere dair görevleri içeren, yargısal nitelik taşımayan ve motive edici geri bildirimler verilmesinin amaçlandığı modelde, süreç odaklı sınıf içi ölçme ve değerlendirme temele alındı.

Bu kapsamda, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı.

Fasiküllerde, öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi.

MEB, belirli aralıklarla fasikülleri yayınlamaya devam edecek.


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