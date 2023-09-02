Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,835.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 4. gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Eğitim

MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde çalışan ve yeni atanan 210 bin 215 öğretmenin barınma talebi konusunda tek tek arandığını belirterek, sorunu olanların çözüldüğünü bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü

Ankara

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki öğretmenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Tekin, paylaşımında, "Asrın felaketinin yaşandığı bölgede halen çalışan ve yeni atanan 210 bin 215 öğretmenimiz tek tek aranmış ve barınmaya ilişkin sorunu olup olmadığı istişare edilmiştir. Barınma talebi olan kardeşlerimizin sorunları İçişleri Bakanlığımız ve valiliklerimizin desteği ile çözülmüştür. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de bu konuda teyakkuz halindedir. Kendilerine her ulaşan öğretmenimizi kardeşi gibi sahiplenip, Valiliklerle koordineli olarak çözüm üretmeleri konusunda bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Felaketzede ihtiyacından yararlanamayan orman köylüleri için düzenleme yapıldı
İç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Şehre inen yaban domuzlarının beslenmemesi uyarısı
"Yeşil yeleklilerin" zorlu yaz ve kış mesaisi

Benzer haberler

MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü

MEB, deprem bölgesindeki 210 bin 215 öğretmenle barınma ihtiyacı için görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet