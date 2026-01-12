Dolar
Eğitim

MEB, 2026 yılı için yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme takvimlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ve öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin 2026 yılı takvimi açıklandı.

Özcan Yıldırım  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
MEB, 2026 yılı için yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme takvimlerini açıkladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran'da yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılan yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimine göre, İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.


