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Eğitim

LGS'ye ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB tarafından LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını içeren nisan ayı 2. soru kitapçığı yayımlandı.

Selma Kasap   | 22.04.2020
LGS'ye ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı. 

Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

Bu kapsamda "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların nisan ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Nisan ayı sayısal bölümü 2. örnek soru kitapçığına

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/951753qw_2020_04_NISAN_ORNEKSORULAR_SAY_2.pdf

Nisan ayı sözel bölümü 2. örnek soru kitapçığına

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/978856zm_2020_04_NISAN_ORNEKSORULAR_SOZ_2.pdf

linklerinden ulaşılabiliyor.



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