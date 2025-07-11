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Eğitim

LGS sınavında tam puan alan öğrenci düzenli çalışıp kitap okuyarak başarılı oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Yusuf Berat Dağ, başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fatih Arslan  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
LGS sınavında tam puan alan öğrenci düzenli çalışıp kitap okuyarak başarılı oldu Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Cumhuriyet Ortaokulundan mezun olan Dağ, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından büyük sevinç yaşayan Dağ, bu süreçte ailesinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

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Sınava çok çalışarak değil, düzenli çalışarak hazırlandığını belirten Dağ, "Bu başarıyı istikrarlı çalışmaya borçluyum. Çok çalışmadım ama her gün çalıştım. Belli bir soru sayım vardı. Hep bu soru sayısında ilerledim. Bol bol kitap okudum ve konu tekrarlarına önem verdim." diye konuştu.

Baba Muhammed Dağ ise oğluyla gurur duyduğunu, emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı öğrenciyi makamında kabul eden Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk de ilçelerinden böyle bir başarı çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Dağ'ı tebrik eden Öztürk, "Yusuf sadece Karapınar'ın değil, ülkenin de iftihar edeceği bir evlat. Biz de bu gurura ortak olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da Yusuf ve ailesini tebrik ederek, gösterdiği başarının ilçedeki tüm öğrenciler için umut kaynağı olduğunu kaydetti.

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