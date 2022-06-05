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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Selma Kasap   | 05.06.2022
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Ankara
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LGS
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