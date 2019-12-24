LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.