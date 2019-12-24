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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Selma Kasap   | 24.12.2019
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişime açtı. 

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

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