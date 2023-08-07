LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
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📢 LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 7, 2023
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