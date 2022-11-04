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Eğitim

KPSS Ortaöğretim 1 milyondan fazla adayın katılımıyla hafta sonu yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim, 6 Kasım Pazar günü 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlenecek.

Selma Kasap   | 04.11.2022
KPSS Ortaöğretim 1 milyondan fazla adayın katılımıyla hafta sonu yapılacak

Ankara

KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılacak. Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştirilecek. 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanacak sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer alacak.

Sınav, 208 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

"Sınav çalışmaları büyük titizlikle sürdürülüyor"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav çalışmalarının büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

KPSS Ortaöğretim sonuçları, 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

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