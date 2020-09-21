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Eğitim

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Selma Kasap   | 21.09.2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS ÖABT'de her bir testte adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'unun yer aldığı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. 

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.


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