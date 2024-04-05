Kırgızistan-Türkiye Manas ile Ahmet Yesevi Üniversiteleri arasındaki işbirliği protokolü yenilendi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Kazakistan'ın Türkistan şehrinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) arasındaki akademik işbirliği protokolü yenilendi.
Bişkek
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve AYÜ Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Bişkek'teki KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki rektörlük binasında toplantı düzenledi.
Toplantının ardından Ceylan ve Temirbekova, akademik işbirliği protokolünü imzaladı.
"KTMÜ ile AYÜ daha çok iş yapacak"
Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rektör Dr. Janar Temirbekova'yı Manas Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, iki üniversitenin daha çok iş yapacağını söyledi.
Konuk rektör ile toplantının verimli geçtiğini belirten Ceylan, "Hiç şüphesiz, Türk dünyasının manevi lideri Ahmet Yesevi'dir. Manas Üniversitesi adını Türk dünyasının en önemli ve en uzun Manas Destanı'ndan almaktadır. 'Altın köprü' vazifesi gören bu iki üniversite, insana olan en büyük yatırımdır." dedi.
Her iki üniversitenin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldığına işaret eden Ceylan, "Umut ediyorum, imzalanan akademik işbirliği protokolünden sonra iki kardeş üniversite aynı çatı altında işlevlerini daha geniş şekilde yürütme şansına sahip olacaklardır." diye konuştu.
Ceylan, protokolün üniversitenin yer aldığı ülkeler ve Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletler arasında örnek teşkil edeceğine inancının sonsuz olduğunu ifade etti.
"Güzel projelerle daha sık bir araya gelmeyi hedefliyoruz"
Rektör Dr. Temirbekova da yenilenen protokole ilişkin "Güzel projelerle daha sık bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Bir ayağımız Bişkek'te, bir ayağımız Türkistan'da ve arkamızda güçlü üç devletin katkısıyla güzel projelerin doğacağından eminiz." dedi.
Temirbekova, iki üniversite arasındaki birlikteliği günün şartlarına uygun yeni olasılıkları ve fırsatları göz önünde bulundurarak daha kapsamlı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bu bakımından Mevlana gibi Orhun gibi TDT çerçevesinde ve çatısı altındaki yeni programları ve yeni olanakları da bu şekilde aktive etmekte üniversitelerimizin öncelik edeceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.
"Türk dünyasının entegrasyonuna katkıda bulunuyoruz"
AYÜ hakkında bilgi veren Temirbekova, üniversitenin, 30 yılda 90 bini aşkın mezunu ve güçlü kadrosuyla Türk dünyasının entegrasyonuna katkıda bulunan önemli bilim kuruluşu olduğunu vurguladı.
Temirbekova, üniversitede Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden 10 bini aşkın öğrencinin ve bine yakın hocanın bulunduğunu hatırlatarak, "AYÜ, Türk dünyası içinde ve Kazakistan'da en önemli üniversitelerden biri haline gelmiş bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
KTMÜ ile "kardeş" üniversite olduklarını belirten Temirbekova, "(Üniversitelerimiz) Benzer misyona, benzer hukuki altyapıya ve benzer örgüt yapısına sahip Türk dünyasının ortak üniversiteleridir. Bu Türkiye'nin 30 yıl öncesinde yeni kurulmakta olan Türk devletlerine verdiği en büyük, en anlamlı ve en güzel desteklerinden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.