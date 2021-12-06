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Eğitim, Meslek Liseleri

İzmir'de meslek liselerinin ürettiği motokaravan ve dijital kürsü tanıtıldı

İzmir'de teknik ve meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerince üretilen motokaravan ve dijital kürsü, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Hüseyin Bağış   | 06.12.2021
İzmir'de meslek liselerinin ürettiği motokaravan ve dijital kürsü tanıtıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı.

Bakan Yardımcısı Aşkar, Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yerli imkanlarla üretilen motokaravanı gezip inceledi.

Aşkar, Buca Necla Teyfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen, şebeke enerjisine ihtiyaç duymadan çalışabilen, ses sistemi ve multimedya özellikleri de olan dijital tören kürsüsü hakkında da bilgi aldı.

Bakan Aşkar, projelerin geliştirilmesi aşamasında destek veren herkese teşekkür ederek, "Her iki projemizi de tebrik ediyorum, her iki okulumuzun müdürlerini ve proje çalışanlarını. Projeler, ihtiyacımız olan konular. Umarım ticaretle iyileşip daha iyi noktalara gelir." dedi.

İzmir Valisi Köşger ise eğitimin piyasa şartlarından kopuk olmaması gerektiğini belirterek, "Günün ihtiyaçları neyse öğrencilerimize onun eğitimini vermemiz lazım. Her iki projede piyasa şartlarında talep gören, ihtiyaç olan ürünler. Bunu düşünüp, tasarlayarak geliştiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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