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Eğitim

İstanbul'da LGS sınavından tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını paylaştı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan İstanbul'daki bazı öğrenciler, başarılarının sırrını anlattı.

Alper Korkmaz, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
İstanbul'da LGS sınavından tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını paylaştı

Istanbul

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan aldı.

İstanbul'da tam puan alan öğrencilerden bazıları başarılarının sırrını AA muhabiriyle paylaştı.

Sınavda 500 puan alarak birinciler arasında yer alan Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Osama Alhourı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 senedir Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

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Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Alhourı, "Bu sonucu bekliyordum. Haberi alır almaz çok mutlu oldum. Yanımda annem, babam, ağabeyim ve ablam vardı. Birinci olduğumu bilmiyordum onlar bana haber verdi. Net bir şey yok ama galiba tıp okuyacağım." dedi.

Çalışmaya erken başladığını anlatan Alhourı, "Çalışmaya 7. sınıfın sonlarında başladım, yazın da devam ettim. Çok çalışmaktan daha çok, programlı çalışmak bence daha mantıklı. Soru çözdükten sonra yanlışlara bakmak hocalara sormak önemli." diye konuştu.

Öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Alhourı, okulundaki etüt salonlarında sınava hazırlandığını, sonrasında da dershaneye gittiğini aktardı.

En sevdiği dersin de matematik olduğunu kaydeden Alhourı, gelecek sene sınava girecek öğrenci arkadaşlarına "Çalışmaya erkenden başlamaları, hocalarına sormaları ve sevdikleri değil ihtiyaç duydukları dersten başlamaları" tavsiyesinde bulundu.

Baba Moufak Alhourı da oğlunun birinci olmasından gurur duyduğunu ve böyle bir başarıyı beklediğini ifade etti.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Sultangazi'deki Atatürk Çiftliği Ortaokulu'nda eğitim gören Ali Ensari Karayıldız, tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu, sınav sürecinde ailesi ve öğretmenlerinin kendisine çok destek verdiğini söyledi.

Karayıldız, "Uçak mühendisi olmak istiyorum. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesini düşündüm. İlgi alanlarıma daha uygun ve iş olanakları daha yüksek meslek." ifadelerini kullandı.

Ali Ensari'nin babası Hasan Karayıldız da oğluyla gurur duyduğunu ve oğlunun sınav süreci boyunca çok çaba gösterdiğini belirtti.

"Öğrencilerimizden böyle bir başarı bekliyorduk"

Atatürk Çiftliği Ortaokulu'nda eğitim gören Zeynep Şahinkaya ise 500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, sonuçların herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Şahinkaya, "Bir hedefim vardı ve bu hedef doğrultusunda eksikliklerimi fark ederek, düzenli şekilde çalıştım ve emeklerimin karşılığını aldım. Bu yüzden çok mutluyum. Ben de mühendislik düşünüyorum, genetik, uçak ya da bilgisayar mühendisliği olabilir. Henüz karar vermedim." diye konuştu.

Anne Mehtap Şahinkaya ise kızının başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sınava giren bütün öğrencilerin haklarında hayırlısı olmasını diliyorum. Okulumuzdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sonucun böyle olacağını biliyorduk ama bu heyecan ve stresi yönetebilir mi diye çok arada kalmıştım. Güzel sonuç aldık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Çiftliği İlkokul ve Ortaokul Müdürü Hayrettin Berkalp ise öğrenciler ve ailelerle birlikte süreç boyu beraber yürüdüklerini belirterek, "Öğrencilerimizden böyle bir başarı bekliyorduk. Hem öğrencilerimizi hem ailelerini hem de emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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