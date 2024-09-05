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Eğitim

İstanbul'da 9 Eylül'de eğitim öğretim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak

İstanbul Valiliği, kentte 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi.

Hikmet Faruk Başer  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
İstanbul'da 9 Eylül'de eğitim öğretim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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