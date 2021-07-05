İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt işlemleri tamamlandı
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtlarının Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldığı belirtildi.
Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 öğrencinin 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrencinin de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, birinci sınıf kayıtların herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak."
Açıklamada, velilerin, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebileceği de kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.