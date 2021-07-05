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Eğitim

İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt işlemleri tamamlandı

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi.

Cemil Murat Budak   | 05.07.2021
İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt işlemleri tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtlarının Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldığı belirtildi.

Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 öğrencinin 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrencinin de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, birinci sınıf kayıtların herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak."

Açıklamada, velilerin, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebileceği de kaydedildi.

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