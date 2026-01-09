Dolar
Eğitim

EKPSS Tercih Kılavuzu'nda düzenleme

ÖSYM, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog ünvanlı kadroya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "7333" nitelik kodu eklendiğini bildirdi.

Abdullah Özkul  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Ocak'ta "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog unvanlı kadroya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 7333 (Başvurma Özel Şartları Odyolog) nitelik kodu eklendi. 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu ve Tablo-4 yeni haliyle yayımlandı.

Buna göre, 7333 nitelik kodunun istendiği Odyolog kadrosuna, odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun olan, diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ya da lisansüstü eğitiminin Yükseköğretim Kurulunca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip olan adaylar başvurabilecek.

Bu düzenleme nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek. Adayların tercihlerini yaparken Tercih Kılavuzu'nda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor.

