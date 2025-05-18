Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,501.80
BTC/USDT
103,880.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 5 bin 500 çocuk, YEE'nin şenliğinde buluşacak

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geleneksel hale getirilen ve 12'ncisi düzenlenecek çocuk şenliğine 5 bin 500'den fazla çocuğun katılması bekleniyor.

İsmail Özdemir  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 5 bin 500 çocuk, YEE'nin şenliğinde buluşacak

Saraybosna

YEE'nin "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ülkenin farklı yerlerinde Türkçe öğrenen çocuklar, 22 Mayıs'ta Zenica şehrinde buluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak bilinen program çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürleri tanıtılacak, geleneksel çocuk ve halk oyunları gösterileri sergilenecek.

Etkinlik kapsamında çocuklara Türk ve Bosna Hersek bayrakları da dağıtılacak. YEE tarafından hazırlanan ve içerisinde hediyelerin olduğu paketler de çocuklara verilecek.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okunacak, şarkılar söylenecek. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin destek verdiği etkinlikte, Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edilecek.

Bosna Hersek'te eğitim gören Türk öğrencilerin de katılacağı etkinlikte, YEE tarafından yıl içinde düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

"Yaklaşık 500'e yakın öğrencimizi bu yıl ilk defa ağırlayacağız"

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine, 12'ncisini düzenleyecekleri etkinlikte önceki yıllarda olduğu gibi coşkulu, eğlenceli, unutulmayacak bir gün geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) desteğiyle getirecekleri halk oyunları ekibinin de gösterilerinin olacağını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'in tanınan sanatçılarından Amel Curic'in konseri olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor, heyecanlıyız, çocuklarımızla buluşmaktan mutlu olacağız. Türkiye'den de misafirlerimiz olacak. Türkiye'den Bosna Hersek'e kardeş okullarını ziyarete gelen yaklaşık 500'e yakın öğrencimizi de bu sene ilk defa Zenica'da ağırlama imkanına sahip olacağız."

Yaman, Çocuk Şenliği'nin ardından 23-24 Mayıs'ta ise bu sene 3'üncü kez düzenleyecekleri Türkiye Günleri etkinliğini de başkent Saraybosna'daki Safet Zajko Parkında yapacaklarını belirtti.

Türk kültürünü tanıtacakları etkinlikte Türkiye'deki belediyelerin desteğiyle birçok atölye kurulacağını kaydeden Yaman, "2 yıldır yoğun bir katılım görmekteyiz. Bu sene etkinliklerimizi genişlettik. Ayrıca tabi bu kapsamda sergilerimiz olacak. Nasreddin Hoca fıkralarının Boşnakça ve Türkçe'sini göstereceğiz. Halk oyunları ekiplerimiz olacak. Çocuklar için çocuk oyunlarımız da olacak." dedi.

Yaman, Türkiye Günleri kapsamında Türk yemekleri ve tatlılarının da gelen misafirlere ikram edileceğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Atatürk, kurtuluş meşalesini 106 yıl önce Samsun'da yaktı
Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak

Benzer haberler

Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 5 bin 500 çocuk, YEE'nin şenliğinde buluşacak

Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 5 bin 500 çocuk, YEE'nin şenliğinde buluşacak

Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi 475'inci mezunlarını verdi

Türkiye'den Bosna Hersek'in hava savunmasına destek

Bosna Hersek’teki Osmanlı mirası Behram Bey Camisi yeniden ibadete açıldı

Bosna Hersek’teki Osmanlı mirası Behram Bey Camisi yeniden ibadete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet