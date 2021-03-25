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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk: İhtiyaç halinde hibrit model, yüz yüze eğitimi destekleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin   | 25.03.2021
Bakan Ziya Selçuk: İhtiyaç halinde hibrit model, yüz yüze eğitimi destekleyecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."

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