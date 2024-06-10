Dolar
32.48
Euro
34.94
Altın
2,294.20
ETH/USDT
3,672.80
BTC/USDT
69,470.00
BIST 100
10,063.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bakan Tekin, öğrencileri "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katılmaya çağırdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri "yıl sonu faaliyet haftası" kapsamında okullarda düzenlenecek sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere aktif katılmaya davet etti.

Selma Kasap  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Bakan Tekin, öğrencileri "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katılmaya çağırdı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftasında, tüm kademelerde "yıl sonu faaliyet haftası" ile keyifli ve eğitici bir şekilde yaz tatiline girmeye hazırlık yaptıklarını belirtti.

>

"Yıl sonu faaliyet haftası" ile öğrencilerin, ders kitaplarının ötesine geçerek farklı alanlarda becerilerini geliştirme, yeni şeyler keşfetme ve eğlenerek öğrenme imkanı bulacaklarını vurgulayan Bakan Tekin, "Bu hafta boyunca sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler başta olmak üzere birçok etkinlik öğrencilerimizi bekliyor olacak. Bugün itibarıyla başlayacak olan bu özel haftada, tüm öğrencilerimizi aktif katılıma ve coşkuyla bu etkinliklere dahil olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri yıl boyunca gösterdikleri emek ve özveri için tebrik eden Tekin, eğlenerek öğrenilen bir hafta olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı
"Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 kişiden 56'sı tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

Benzer haberler

Bakan Tekin, öğrencileri "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katılmaya çağırdı

Bakan Tekin, öğrencileri "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katılmaya çağırdı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın öğrendiklerini pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mezuniyet balolarını yasaklamadık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mezuniyet balolarını yasaklamadık
Öğrenciler "festival" havasında etkinliklerle yaz tatiline girecek

Öğrenciler "festival" havasında etkinliklerle yaz tatiline girecek
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet