Açık öğretim okullarının sınav tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ankara
Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU
Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.