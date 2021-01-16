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Eğitim

Açık öğretim okullarının sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 16.01.2021
Açık öğretim okullarının sınav tarihleri belli oldu

Ankara

Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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